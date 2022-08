Borsa: verso avvio debole in Europa nella settimana di Jackson Hole

Dollaro forte, sale rendimento Treasury (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 ago - Le Borse europee si preparano a un avvio debole nella prima seduta di una settimana che sara' caratterizzata dall'attesa per il simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole, in calendario da giovedi'. Gli investitori temono in particolare che il numero uno della Fed, Jerome Powell, confermera' la necessita' di un atteggiamento aggressivo in politica monetaria per contrastare l'inflazione, pur non definendo gia' ora le dimensioni del rialzo dei tassi previsto per settembre. La prospettiva sostiene i rendimenti dei Treasury: quello del decennale ha sfiorato il 3%. Non migliora il mood la Banca centrale cinese "colomba", il cui nuovo taglio dei tassi di riferimento viene visto soprattutto come segnale delle difficolta' del mercato immobiliare della Repubblica popolare. I listini asiatici sono cosi' in calo, mentre in Europa i future sull'Eurostoxx50 cedono lo 0,2% e a Piazza Affari i contratti sul Ftse Mib perdono lo 0,39%. Sul mercato valutario, il dollaro prosegue la marcia verso la parita' nei confronti dell'euro ed e' indicato a 1,0032 per un euro da 1,0045 venerdi' in chiusura. In calo il prezzo del petrolio sui timori di tenuta della domanda globale di energia a fronte del rallentamento economico. Il future ottobre sul Brent cede l'1,63% a 95,14 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Wti e' in calo dell'1,64% a 88,96 dollari.

Ppa-

(RADIOCOR) 22-08-22 08:27:35 (0140)ENE 3 NNNN