Borsa: verso avvio cauto con greggio ancora in rialzo, focus sul tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Le Borse europee preannunciano un avvio prudente con focus su petrolio e rendimenti, mentre l'Asia e' contrastata e gli investitori valutano le prospettive del tech dopo la debacle della vigilia (a Tokyo Softbank rimbalza dell'8%). Gli occhi restano puntati anche sulla Fed e sul probabile taglio dei tassi. I future sul Ftse Mib segnano -0,2%, Parigi -0,06% e Francoforte a +0,1%. I timori sono che la spesa in Ai si riduca a causa delle preoccupazioni sulla sicurezza. 'Cosa e' successo davvero? Sicuramente qualcosa di abbastanza grave da spingere Dario, Sam ed Elon a un raro accordo', sostiene Giuseppe Sette di Reflexivity, ma 'con la Cina in gara non prevediamo alcun rallentamento'.

Intanto il petrolio Brent ha sfiorato alla vigilia i 110 dollari al barile, salvo poi ritracciare a 107,3 dollari (+1,5%), mentre il Wti segna 103,2 dollari (+1,8%), dopo che gli ultimi attacchi hanno danneggiato un oleodotto saudita cruciale per aggirare il blocco a Hormuz. Sui massimi anche i rendimenti: il Treasury decennale Usa rimane sul 5% - prima volta dal 2023 - mentre sul fronte macro si attende lo Zew sul sentiment dell'economia tedesca.

A Piazza Affari il focus resta il risiko bancario. Da una parte Unicredit, a cui il governo tedesco ha aperto ieri sulle condizioni per ottenere il 12,7% in Commerzbank, tra cui la presenza di due membri nel CdS. Dall'altra, la partita Intesa-Mps, con il Monte che considera irrevocabili le Ops su Bpm e Banca Generali anche in caso di successo dell'Opas di Intesa, ma che ha ricalcolato su richiesta Consob i concambi, a sconto senza "l'effetto" Intesa. Riflettori anche sul tech dopo il tonfo della vigilia, mentre Prysmian ha ottenuto l'ok dell'antitrust Usa sull'acquisizione di Atkore.

Sul valutario, si rafforza il dollaro sulla moneta unica, con i mercati che scontano un aumento dei tassi Fed, domani, e guardano al discorso di Kevin Warsh per indicazioni sul futuro: l'euro tratta a 1,1528 dollari (da 1,1549 della vigilia); il biglietto verde vale anche 154,7 yen (da 154,3), con un rialzo atteso anche dalla BoJ venerdi'.

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