Borsa: venti di pace affossano difesa e petrolio, Milano chiude a -0,3%

Il debole rapporto sull'occupazione Usa non scuote listini (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 dic - Il fiacco mercato del lavoro Usa non intacca le stime degli investitori sui prossimi tagli dei tassi Fed e le Borse reagiscono con un certo nervosismo a questo stallo, gia' appesantite dalle vendite su petroliferi e comparto Difesa (sull'onda di un eventuale accordo sull'Ucraina). La seduta, per lunghi tratti volatile, si chiude cosi' con i listini del Vecchio Continente alla fine tutti in "rosso", inclusa Milano (Ftse Mib giu' dello 0,3%) che pure ha provato a resistere a lungo sulla parita', per poi arrendersi in scia a Wall Street. E mentre il favorito per la prossima presidenza della Federal Reserve, Kevin Hassett, assicura che l'indipendenza della Banca centrale e' 'molto importante', l'impressione nelle sale operative che e' questi dati macro, arrivati con mesi di ritardo per colpa dello 'shutdown' governativo, in fondo non riflettano una vera frenata dell'economia statunitense, ma solo un suo rallentamento a causa delle tensioni sui dazi.

A Piazza Affari brilla il lusso con Moncler (+2,3%) e l'intero comparto bancario, a partire da Mediobanca (+1,1%) ed Mps (+0,7%) che ormai ha quasi azzerato le perdite innescate a fine novembre dopo le indagini della procura milanese sulla scalata a Piazzetta Cuccia. Sul fronte opposto pioggia di vendite su Leonardo (-3,9%) assieme a tutto il comparto europeo della Difesa (Fincantieri -9,1%). Corre ancora la Juventus (+2,3%) con il mercato che scommette su un rilancio di Tether per rilevare il club dopo il 'no' di Exor.

Sul mercato valutario, l'euro sale a 1,1770 dollari (da 1,1757 ieri in chiusura) e 182,25 yen (182,50), mentre il dollaro-yen si attesta a 154,87 (155,25). Sul fronte dell'energia finisce ko il prezzo del petrolio con il future gennaio sul Wti in calo del 2,8% a 55,3 dollari al barile e il Brent che scivola del 2,6% a 58,9 dollari (calando sotto i 60 dollari per la prima volta da maggio sulla scommessa di un accordo di pace in Ucraina). Cede il 2,6% il gas che viaggia a 26,6 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. Il prezzo dell'oro scende dello 0,1% a 4.300 dollari l'oncia e il Bitcoin sale oltre gli 87mila dollari (+1,6 per cento).

