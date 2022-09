Borsa: utility tengono a galla l'Europa in attesa di Bce, Milano chiude a +0,04% -3

Lagarde pronta ad agire: dibattito su stretta di 50 o 75pb (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 7 set - Quanto agli altri indici europei, Parigi ha chiuso piatta (+0,02%) con Total in fondo al listino e Engie (+4,9%) in evidenza, mentre a Madrid (+0,17%) ha pesato il ko di Melia Hotels (-9,1%) a causa di un giudizio sul titolo espresso dagli analisti di Deutsche Bank. In rosso Zurigo (-0,27%). Tutta l'attenzione degli investitori sara' posta domani sulle decisioni della Bce in materia di tassi di interessi e sulla conferenza stampa della presidente Christine Lagarde: il dibattito che ha tenuto banco nelle ultime settimana e' sull'entita' dell'incremento del costo del denaro (50 o 75 punti base) che la banca centrale si appresta a varare. "La Bce aumentera' i tassi di almeno 50 punti base a settembre: un'operazione preventiva rispetto all'avanzare della recessione - osserva Annalisa Piazza di Mfs - Le possibilita' di un rialzo dei tassi di 75 punti base non sono irrilevanti, poiche' l'inflazione restera' ancora a lungo ben al di sopra dell'obiettivo e la Bce si mostra impaziente sull'ipotesi di anticipare il ciclo di rialzi prima che l'economia dell'Unione economica e monetaria entri ufficialmente in territorio recessivo nel corso dell'anno.

Il nostro scenario di base prevede che la BCE aumenti i tassi d'interesse di 50 punti base nei mesi di settembre, ottobre e dicembre per poi fare una pausa e rivalutare il quadro economico generale con tassi all'1,5%, piu' vicini a una situazione di "neutralita'". "E' improbabile che la BCE sorprenda in senso dovish - segnala invece Frederik Ducrozet di Pictet Wealth Management - soprattutto perche' la valuta rimane sotto pressione, aggravando il problema dell'inflazione importata".

