Borsa: un altro passo in avanti per l'Europa, a Milano (+0,9%) vola Tim

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 nov - La speranza che le Banche centrali possano rallentare il ritmo dei rialzo dei tassi continua a spingere le Borse europee che, in scia alla corsa di venerdi', hanno continuato a riguadagnare terreno (con la sola eccezione di Londra).

L'attenzione degli investitori e' gia' orientata verso il dato dell'inflazione Usa, che incidera' sulle decisioni della Fed, ma nel frattempo si attendono anche le elezioni statunitensi di mid-term, con l'esito di un Congresso diviso, o a maggioranza repubblicana, che potrebbe determinare uno stallo sulla politica fiscale di Biden (opzione che non sembra sgradita a Wall Street). E mentre prosegue in chiaroscuro la stagione delle trimestrali, la Cina ha confermato la sua rigida politica di 'Covid zero', i cui effetti a lungo termine saranno tutti da valutare (ma per ora pesano sul tech, con Apple che si attende una fornitura ridotta di iPhone a causa delle restrizioni di Pechino).

In questo clima, l'indice Ftse Mib e' il migliore del Vecchio Continente, con un rialzo finale dello 0,90%, leggermente sotto i massimi di seduta, confermandosi ai livelli di giugno scorso. Exploit di Tim (+10,7%) con il mercato che scommette su un'opa di Cdp in base al cosiddetto 'Piano Minerva' del nuovo governo Meloni. Bene Iveco nell'auto (+4%) e Nexi (+3,7%). In fondo UniCredit (-1,9%) sulle indiscrezioni su possibili attriti con la Bce in merito alla politica dei dividendi. Fuori dal listino principale, balzo di Mps (+11,7%) dopo aver chiuso l'aumento di capitale.

Sul mercato dei cambi, l'euro e' risale a 0,999 dollari tornano sulla parita' (da 0,9912 venerdi' in chiusura), e vale 146,51 yen (145,858), mentre il dollaro/yen si attesta a 146,53 (147,152). Perde quota il gas verso fine seduta a 110,9 euro al MWh (-3,3%), segno opposto per il petrolio: il Wti consegna a dicembre scambia a 93,4 dollari (+0,8%) e il Brent di gennaio a 99,1 dollari (+0,6 per cento).

Enr-

(RADIOCOR) 07-11-22 17:39:17 (0465)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN