Borsa: tregua sui mercati in attesa inflazione Usa, future positivi e petrolio giu'

ma sale il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - Le Borse europee si preparano a un avvio in rialzo: i futures sono positivi, con quello sull'Eurostoxx che segna un progresso dello 0,18% e quello sul Ftse Mib dello 0,45%.

L'attenzione rimane ancora rivolta alle materie prime e, in particolare, al petrolio, che, pur rimanendo su livelli elevati, e' in calo: il Wti segna una flessione dell'1,4% a 100,9 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord cede l'1,7% a 105,78 dollari al barile. Il gas, invece, continua a salire: ad Amsterdam il contratto di riferimento e' in rialzo dell'1,67% a 80,5 euro per megawattora. Del resto, le tensioni in Medio Oriente persistono e in piu' ieri e' emerso che alti funzionari americani hanno discusso con il presidente, Donald Trump, della possibilita' che la guerra si protragga fino alla fine del suo mandato. Preoccupano inoltre le vendite sul mercato dei bond, che ieri hanno spinto i tassi di interesse di numerosi titoli di Stato ai massimi da anni: il Bund tedesco a dieci anni rende il 3,51%, mentre il Treasury decennale ha un tasso del 4,94%. Anche il Bto gira attorno al 4,29%.

Ieri la Bce ha alzato i tassi di 25 punti base, senza fornire indicazioni sulle future mosse, ma il mercato inizia a prezzare un ulteriore rialzo entro la fine del 2026.

I riflettori si sono spostati negli Stati Uniti, dove la prossima settimana la Federal Reserve annuncera' le proprie decisioni di politica monetaria. I trader temono che il presidente, Kevin Warsh, possa alzare il costo del denaro gia' la prossima settimana per far fronte all'inflazione.

Oggi, comunque, sara' cruciale il dato sull'andamento dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, dopo che ieri e' emerso che i prezzi alla produzione ad agosto sono saliti del 5,4% su base annua.

A Milano, l'attenzione rimane rivolta alle banche, mentre il risiko entra nel vivo. Ieri l'assemblea di Intesa Sanpaolo ha dato il via libera all'aumento di capitale a servizio dell'opas su Mps. Inoltre, secondo Il Sole 24 Ore, l'Antitrust attivera' a breve un'istruttoria approfondita, che vertera' innanzitutto sull'adeguatezza delle dismissioni gia' pattuite tra MPS e Unipol. In sostanza, occorrera' verificare se siano necessarie ulteriori dismissioni per far venire meno i problemi concorrenziali nei mercati della raccolta e degli impieghi bancari. Saranno anche valutati i potenziali effetti dell'acquisizione della partecipazione di minoranza in Generali, per quanto riguarda l'impatto sui mercati assicurativi. Ed ancora, Prysmian ha appena annunciato di aver concluso con successo il collocamento di azioni ordinarie di nuova emissione per un ammontare complessivo lordo di circa 850 milioni di euro, effettuato tramite una procedura di accelerated bookbuilding rivolta esclusivamente a investitori qualificati o istituzionali.

Sul valutario, l'euro/dollaro e' poco mosso a 1,1612 (ieri a 1,1625), mentre l'euro/yen si attesta a quota 1178,87 (179,06) e il dollaro/yen passa di mano a 154 (154,02). Il future sull'oro lima a 4391 dollari all'oncia (-0,13%) e il bitcoin quota 77.234 (+0,15%).

emi-.

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