Borsa: torna il brutto sul comparto bancario, Milano parte in salita (-1,2%)

Pesa il caso AT1 di due istituti tedeschi. Oggi Consiglio Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - Partenza debole per l'Europa, nonostante la chiusura positiva registrata ieri da Wall Street. I timori sulla crescita dell'economia e sulla tenuta del sistema bancario sono tornati in primo piano, nonostante le rassicurazioni Oltreoceano del segretario al Tesoro Janet Yellen. Nel giorno del Consiglio Ue, a pesare sull'umore dei mercati e far tornare il brutto sul comparto del credito e' il caso delle due banche tedesche che ieri, infrangendo un vero e proprio tabu', hanno annunciato che non eserciteranno l'opzione call prevista da un loro bond AT1. Una mossa che, dopo quella del Credit Suisse (annullati oltre 16 miliardi di questa categoria di obbligazioni), crea nuove preoccupazioni tra gli investitori. Cosi' sulle prime battute Francoforte e Parigi cedono lo 0,96%, Amsterdam lo 0,85%, Madrid l'1%. Milano e' la peggiore giu' dell'1,25%.

Piazza Affari risente del peso delle banche, che ancora una volta sono sotto il tiro delle vendite. I principali titoli cedono tutti oltre il 2%, con Bper che guida i ribassi (-2,8%). Tutti i titoli del Ftse Mib registrano un bilancio in rosso. Recordati e' la migliore, arginando le perdite allo 0,13%. St cede lo 0,95%, nonostante l'annuncio che la societa' distribuira' un dividendo in contanti di 0,24 dollari per ogni azione ordinaria, in linea con quello dell'anno precedente.

Fuori dal paniere principale, le azioni de Il Sole 24 Ore vantano un rialzo del 13,4% dopo l'annuncio del ritorno all'utile nel 2022.

Sul mercato dei cambi, l'euro passa di mano a 1,078 dollari (ieri in chiusura a 1,089 dollari) e a 140,24 yen (142,565), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 130 (130,998). E' debole il greggio, che poco fa ha invertito la rotta: il contratto di maggio del wti perde lo 0,8%, attestandosi a 69,4 dollari al barile. Infine, il gas, contratto di aprile, cede l'1,5% attestandosi a 42,5 euro.

emi-

(RADIOCOR) 24-03-23 09:23:08 (0181)NEWS 3 NNNN