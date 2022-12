Borsa Tokyo: seduta in calo condizionata dai tecnologici (-0,4% Nikkei)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - Seduta in calo alla Borsa di Tokyo condizionata dal ribasso del listino dei titoli tecnologici Usa, il Nasdaq, in netto calo alla vigilia. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha chiuso in calo dello 0,41% a 26.340,50 punti mentre l'indice del listino principale, il Topix, ha chiuso quasi invariato (-0,06%) a 1.909,02 punti.

La flessione del mercato Usa e' stata trainata dal titolo Tesla, caduto a picco (-11%) per le difficolta' di produzione in Cina. L'annuncio della riapertura delle frontiere cinesi il prossimo 8 gennaio, scontato dal mercato alla vigilia, ripropone d'altro canto l'incertezza sulle prospettive dell'inflazione e sulle future scelte di politica monetaria delle maggiori banche centrali. L'indebolimento dello yen contro dollaro sul mercato dei cambi (da 133,49 a 133,95 yen per un dollaro in avvio) non ha avuto oggi un effetto positivo sull'azionario. Tra i tecnologi giapponesi che hanno contribuito a zavorrare oggi il listino, da segnalare Tokyo Electron (-0,98%) a 39.290 yen e SoftBank (-1,4% a 5.711 yen).

red-Ggz

