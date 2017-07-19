Borsa Tokyo: Nikkei verso +5% con Takaichi prossima premier, giu' lo yen (-2%)

Exploit su attese politica espansiva e stimoli economia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ott - Exploit della Borsa di Tokyo che aggiorna nuovi record sulla prospettiva di avere a breve Sanae Takaichi, la 64enne nuova presidente del Partito Liberal Democratico, come nuova premier giapponese.

L'indice Nikkei sta mettendo a segno un rialzo di oltre 5 punti percentuali superando i 48mila punti. La variazione in termini di punti (circa 2200 dalla chiusura di venerdi') si configura come la quarta performance giornaliera di sempre del Nikkei. Le posizioni in politica economica di Takaichi, che diventera' la prima premier donna del Paese, stanno alimentando la spinta ai mercati che si aspettano interventi di stimolo all'economia e una politica di bilancio espansiva.

In politica monetaria la leader conservatrice ha criticato la prospettiva di un rialzo dei tassi di interesse ritenendo che in questa fase potrebbero scoraggiare gli investimenti e ha detto che lavorera' in stretto contatto con la Bank of Japan sul tema dell'inflazione. Secondo diversi analisti, da Bnp Paribas a Citi, anche se le condizioni macroeconomiche giustificherebbero un rialzo dei tassi da parte della Banca centrale giapponese a fine ottobre, e' possibile che l'istituto ritardi la decisione al nuovo anno. Il possibile rinvio sta pesando sull'andamento dello yen giapponese che tratta sopra 150 per un dollaro, cedendo quindi il 2% circa.

