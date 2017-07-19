Borsa Tokyo: Nikkei guadagna l'1,15% in scia Fed e balzo tech e semiconduttori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 set - Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo trainata dalla Fed e dai guadagni dei titoli tecnologici e dei titoli legati ai semiconduttori. Il mercato ha seguito l'esempio di Wall Street, dove le azioni hanno guadagnato terreno dopo che la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, come previsto, segnalando altri due probabili tagli dei tassi quest'anno. La Banca del Giappone ha iniziato intanto la due giorni di riunione sulla politica monetaria con le attese per tassi invariati. L'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato l'1,15% chiudendo a 45.303,43 punti e il piu' ampio indice Topix lo 0,41% a 3.158,87 punti mentre l'indice dei semiconduttori e' balzato del 3,49% a 10.793,47 punti.

