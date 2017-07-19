Borsa Tokyo: Nikkei chiude piatto (-0,01%), focus su energia e tassi
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - Chiusura piatta per la Borsa di Tokyo in una seduta caratterizzata ancora dai timori per i costi dell'energia e anche dall'andamento sottotono di alcuni titoli del comparto tecnologico. L'indice Nikkei ha chiuso le contrattazioni a 63.484,10 punti, in flessione dello 0,01%. L'indice Topix ha invece ceduto lo 0,52% chiudendo gli scambi a quota 4.037,16 punti. Perde terreno lo yen nei confronti del dollaro (il cambio torna in area 154,8 yen per un dollaro) mentre il mercato si aspetta che la banca centrale giapponese torni ad alzare i tassi nella riunione di venerdi' che seguira' pero' le scelte in politica monetaria attese per domani da parte della Federal Reserve americana.
fon.
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