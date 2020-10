Borsa Tokyo: Nikkei chiude a -0,44% con incertezze politica Usa e pandemia Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - Seduta debole per la Borsa di Tokyo con gli investitori che stanno aggiustando l'esposizione al rischio in vista delle elezioni Usa con uno sguardo, da un lato, alle difficolta' per un rapido accordo su un nuovo piano a sostegno dell'economia statunitense e, dall'altro, l'aumento dei contagi da coronavirus in Europa. Cosi' l'indice Nikkei dei titoli guida ha chiuso in calo dello 0,44% a 23.567 punti e il piu' ampio indice Topix si muove in calo dello 0,73% a 1626,27 punti.

red-Ale

(RADIOCOR) 20-10-20 08:25:37 (0150)NEWS 3 NNNN