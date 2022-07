Borsa Tokyo: indice Nikkei chiude a +0,44% dopo decisione BoJ

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - La Borsa di Tokyo ha chiuso in positivo dopo che la Bank of Japan (BoJ) ha mantenuto la propria politica monetaria ultra- accomodante, nonostante l'aumento delle previsioni di inflazione. L'indice di punta Nikkei ha guadagnato lo 0,44% a 28.803 punti, dopo essere balzato di quasi il 2,7% ieri, e l'indice Topix ha guadagnato lo 0,21% a 1.950,59 punti. Gli investitori di Tokyo hanno apprezzato la decisione della BoJ a fronte del trend di aumento dei tassi delle altre principali banche centrali. A Hong Kong, l'indice Hang Seng e' in forte calo a fine sessione (-1,22% nel late trade), in particolare per i rinnovati timori sul settore immobiliare cinese, e l'indice Shanghai Composite mostra un calo verso la chiusura dello 0,90% a 3.274 punti.

bab

(RADIOCOR) 21-07-22 10:04:04 (0235)NEWS 3 NNNN