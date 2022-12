Borsa Tokyo: chiusura Nikkei oggi stabile, nell'intero 2022 crollo del 9,36%

Incertezze sul 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - La Borsa di Tokyo ha chiuso oggi in equilibrio, ma, considerato l'intero anno, e' crollata del 9,36%, a causa dell'elevata inflazione e dell'aggressiva stretta monetaria avvenuta all'estero.

L'indice di punta Nikkei ha chiuso oggi stabile a 26.094,50 punti, mentre era leggermente salito in seduta grazie al rimbalzo di Wall Street il giorno prima. Il piu' ampio indice Topix e' sceso dello 0,19% a 1.891,71 punti.

In particolare, anche se la Bank of Japan (BoJ) ha mantenuto il suo corso ultra-accomodante nel 2022 e la caduta dello yen ha sostenuto i titoli di esportazione giapponesi, la Borsa di Tokyo ha sofferto molto quest'anno per la drastica stretta monetaria della Fed negli Stati Uniti. Oltre al timore di recessione, hanno soffiato altri potenti venti contrari: la crisi energetica globale e i rischi geopolitici legati alla guerra in Ucraina, o anche la strategia 'zero Covid' della Cina, che sta logorando l'economia del Paese e le filiere dell'intero pianeta. Le incertezze sull'evoluzione del mercato di Tokyo nel 2023 sono molto alte.

