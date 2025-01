Borsa Tokyo: chiusura ancora in calo, Nikkei cede lo 0,94%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - La Borsa di Tokyo ha terminato le contrattazioni in calo di quasi un punto percentuale in una seduta di transizione con i mercati timorosi per l'andamento dell'economia cinese, alla luce dell'andamento dei prezzi piatti a dicembre, e per l'attesa dei dati sul mercato del lavoro americano di domani. L'indice Nikkei ha chiuso gli scambi a quota 39605,09 punti, in flessione dello 0,94%, il Topix ha ceduto l'1,23% a 2735,92 punti. Si tratta del secondo calo consecutivo per il listino asiatico. Vendite in particolare sui titoli del comparto auto e sulle societa' di shipping. Non rialza la testa la moneta giapponese scambiato ai minimi dall'estate scorsa sul dollaro americano: il cambio tra dollaro e yen resta sopra quota 158.

