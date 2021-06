Borsa Tokyo: chiude in lieve rialzo in attesa inflazione Usa, Nikkei +0,34%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 giu - Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,34% attestandosi a 28.958,56 punti. Il listino giapponese ha vissuto un'altra seduta interlocutoria che ha assecondato la sessione poco brillante registrata a Wall Street in attesa che i dati sull'inflazione statunitense attesi per oggi chiariscano le prospettive sul destino della politica monetaria ultra-accomodante portata avanti dalle banche centrali europea e americana. Poco mosso anche il piu' ampio Indice Topix, che ha terminato la seduta con un guadagno dello 0,10% attestandosi a 1.957,15 punti.

