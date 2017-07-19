Borsa Tokyo: chiude in calo dell'1,7%, pesa incertezza su conflitto e Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - Chiusura in calo netto per la Borsa di Tokyo a causa della persistente incertezza sul conflitto in Medio Oriente e sulla politica della Federal Reserve. L'indice Nikkei ha lasciato sul terreno l'1,7% a 65.269,33 punti. I settori dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive sono tra i piu' colpiti.

I mercati non hanno ricevuto indicazioni da New York chiusa a causa della festivita' del Labor Day, e gli investitori ora guardano ai dati sull'inflazione negli Stati Uniti, in uscita venerdi'. Gli investitori seguono con attenzione anche i prezzi del petrolio e i rendimenti obbligazionari.

Sul fronte dei dati economici, il prodotto interno lordo del Giappone e' cresciuto dello 0,4% rispetto al trimestre precedente nel secondo trimestre, con un incremento annualizzato dell'1,4%, rivisto al rialzo rispetto alle stime preliminari dello 0,3% e dell'1,1 per cento. La revisione riflette investimenti aziendali piu' consistenti di quanto riportato in precedenza. I salari reali sono aumentati del 2,4% a luglio rispetto all'anno precedente, il maggiore incremento da maggio 2021, mentre i salari nominali hanno registrato la crescita piu' rapida da gennaio 1997, alimentando le aspettative di un aumento dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone nella riunione di politica monetaria della prossima settimana.

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