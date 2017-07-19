Dati
            Notizie Radiocor

            Borsa Tokyo: battuta d'arresto per il Nikkei (-0,57%) dopo BoJ su Etf

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - Chiusura in negativo per la Borsa di Tokyo dopo che la Banca del Giappone ha annunciato che iniziera' a vendere gradualmente le sue partecipazioni in Etf azionari nazionali. Sebbene la BoJ abbia mantenuto invariato il tasso di riferimento, la mossa dimostra che la BoJ rimane sulla buona strada per un inasprimento della politica monetaria, nonostante le crescenti preoccupazioni sull'impatto dei dazi statunitensi sull'economia globale. L'indice Nikkei ha chiuso le contrattazioni a 45.045,81 punti segnando un -0,57%. Male anche il piu' ampio indice Topix che si e' fermato a 3147,46 punti a -0,36%.

            red-vmg

            (RADIOCOR) 19-09-25 08:54:52 (0160)NEWS 3 NNNN

              


