Borsa: The Corp vuole quotare l'entertainment, 'locali per 500 mln al 2030'

De Lisi: aggreghiamo in modo evoluto club, movida e stellati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 nov - Dai club della movida ai ristoranti stellati, passando per location da concerti, festival e maxi-discoteche. E' il nuovo consorzio The Corp, il primo del suo genere in Italia, fondato di recente dall'imprenditore Dario De Lisi, che punta nel giro di qualche anno allo sbarco a Piazza Affari e ad aggregare brand e imprese attive nel mercato dell'entertainment - inteso in senso lato - che avranno al 2030 un giro d'affari complessivo fino a mezzo miliardo di euro. Il tutto con un taglio sociale. 'Una sorta di evoluzione del mondo dell'intrattenimento, ma in modo responsabile' esordisce il manager in un colloquio con Radiocor, nel quale parla dell'obiettivo di fare squadra 'per portare in Italia un 'modello Ibiza' fatto di piu' sicurezza e riconoscimento del valore sociale, culturale ed economico' di queste realta' anche molto diverse tra loro.

In elenco, tra chi ha gia' aderito, ci sono nomi celebri delle notti milanesi come i locali Amnesia, Hollywood e The Club, poi grandi location come il veneto Jesolo Music Park o ristoranti due stelle Michelin come Verso (che ha ingresso direttamente su Piazza Duomo). The Corp, in pratica, si pone verso i suoi consorziati con una serie di servizi: centro d'acquisto per le forniture, sponsorship, consulenza, sviluppo di asset digitali. L'obiettivo pero' non e' solo 'fare massa critica', ma portare l'intrattenimento ad abbracciare 'principi di sostenibilita' e inclusione sociale'. In cantiere, ad esempio, ci sono festival di beneficenza e discoteche inclusive per giovani con disturbo dello spettro autistico e disabilita'.

'Ad oggi, come consorzio muoviamo 126 milioni di fatturato aggregato e abbiamo l'obiettivo di arrivare a 500 milioni entro il 2030 per avere una massa critica piu' importante'.

In futuro 'sicuramente avremo interconnessioni con l'estero, ma non e' ancora il momento'. Uno degli step di sviluppo passa invece per lo sbarco a Piazza Affari: 'Per realizzare questo progetto e' possibile che dovremo trasformare il consorzio in una holding, che possa quotarsi in Borsa per avere ancora piu' incidenza'. In alternativa, l'apertura del capitale a soggetti esterni in ogni caso 'vincolati a caratteristiche Esg e di parametri su cui noi non transigiamo. Potrebbero essere i fondi, ma chiunque sia il player sul mercato dovra' rispettare e condividere le nostre logiche' assicura De Lisi.

