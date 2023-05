Borsa: stallo su debito Usa tiene in ostaggio i listini, Milano apre a -0,5%

Ancora in rialzo Interpump (+2,5%). Deboli le banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mag - Avvio di seduta cauto per le Borse europee, che restano in ostaggio dello stallo dei negoziati per l'aumento del debito pubblico americano e del conseguente incremento dell'avversione al rischio. Nel corso della giornata gli investitori monitoreranno con attenzione anche i dati macro, che ieri hanno confermato l'impatto della stretta di politica monetaria sull'economia globale, e le dichiarazione di alcuni esponenti della Bce per avere indicazioni sulle prossime mosse delle banche centrali. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,46%, mentre tra gli altri principali indici Parigi segna -0,29% e Amsterdam -0,15%, mentre Francoforte si mantiene sopra la parita' con un +0,08%. Tra i principali titoli milanesi, Interpump (+2,48%) conferma i rialzi seguiti all'annuncio della trimestrale migliore delle attese.

Recupera terreno Tim (+2,06%) dopo che l'a.d. di Cdp, Dario Scannapieco, ha confermato che la Cassa non intende ritirare l'offerta per la rete. Deboli invece le banche, con Banca Generali a -2,33% e Banco Bpm a -1,02%. Sul valutario resta forte il dollaro che, nonostante lo spettro di un default americano, beneficia del suo status di valuta rifugio e si mantiene sui massimi da cinque settimane. Un euro vale 1,0861 dollari (da 1,0859 ieri in chiusura). La moneta unica si attesta anche a 148,57 yen (da 148,38), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 136,79 (136,65). Continua a perdere terreno il prezzo del petrolio, penalizzato dai dubbi sulla ripresa economica cinese dopo i dati sulla produzione industriale inferiori alle stime pubblicati la vigilia: il Brent luglio cede lo 0,55% a 74,50 dollari al barile e il Wti giugno lo 0,68% a 70,38 dollari.

Invariato il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam: il contratto per giugno e' sui livelli della vigilia a 31,8 euro al megawattora.

Ppa-

(RADIOCOR) 17-05-23 09:19:05 (0193)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN