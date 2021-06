Borsa: settore energia sostiene l'Europa a meta' seduta, Milano +0,2%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 giu - Gli acquisti sui titoli energetici sostengono le Borse europee, che a meta' seduta sono in lieve rialzo e si mantengono sui massimi in attesa dell'appuntamento con la due giorni del vertice Fed. Il mercato si attende che mercoledi' la banca centrale Usa confermi la politica monetaria ultra accomodante nonostante i recenti rialzi dell'inflazione, considerati momentanei. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,18%. In cauto rialzo anche Francoforte (+0,19%), Londra (+0,45%), Parigi (+0,19%) e Amsterdam (+0,4%). Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, gli acquisti premiano Saipem (+2,48%), che continua a beneficiare dei recenti contratti e del rialzo del prezzo del petrolio, ai massimi da 32 mesi.

Bene le utility grazie alla crescita della domanda di elettricita' in maggio, con Hera in progresso del 2,37%, e in evidenza anche Atlantia (+1,08%) dopo che la firma della cessione di Aspi ha eliminato un elemento di incertezza che pesava sul titolo. Debole invece Ferrari (-2,56%) all'indomani della presentazione delle collezioni moda uomo e donna del Cavallino. Sul mercato dei cambi, euro in rafforzamento a 1,2121 dollari (1,2101 venerdi' in chiusura).

La moneta unica vale anche 132,92 yen (132,83), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 109,66 (109,78). Come detto guadagna terreno il prezzo del petrolio: la scorsa settimana l'Agenzia internazionale dell'energia ha previsto un ritorno della domanda ai livelli pre Covid il prossimo anno, invitando i paesi produttori dell'Opec+ a mantenere il bilanciamento del mercato aumentando la produzione. Il future luglio sul Wti sale dello 0,68% a 71,39 dollari al barile, mentre la consegna agosto sul Brent guadagna lo 0,76% a 73,24 dollari.

Ppa-

(RADIOCOR) 14-06-21 13:03:19 (0340)NEWS 3 NNNN