Borsa: seduta anonima in Europa, Milano cede 0,37% ma e' rally Recordati -2

A Londra ko John Wood, Axa e Alstom sostengono Parigi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mag - In attesa dei dati di domani sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale di aprile negli Stati Uniti e in Cina, sul fronte macro si e' guardato principalmente all'inflazione (con il primo calo dei prezzi all'ingrosso in Germania da oltre due anni e la contrazione della produzione industriale nell'area dell'Euro) e alle dichiarazioni di qualche banchiere centrale: il numero uno della Fed di Atlantia, Raphael Bostic, ha detto di non prevedere tagli dei tassi Usa nel corso dell'anno neppure in presenza di una recessione, mentre Joachim Nagel della Bce ha insistito sul fatto che Francoforte debba contrastare l'inflazione in modo chiaro e risoluto aggiungendo che un ruolo importante in questa azione deve arrivare anche dalla politica e dalle parti sociali.

Tornando all'azionario, i titoli delle societa' minerarie, dei viaggi e delle telecomunicazioni sono stati tra i migliori mentre media e chimica sono stati i comparti penalizzati. Amsterdam e' stata la migliore (+0,4%) seguita da Londra (+0,3%). Sul listino britannico, ko per le azioni John Wood (-34%) dopo che il fondo Apollo ha rinunciato a presentare una offerta vincolante per la societa' di servizi petroliferi. A Parigi Alstom (+5,2%) ha sfruttato la raccomandazione positiva di un broker, mentre Axa ha guadagnato il 2,5% grazie ai conti trimestrali. A Madrid Bbva ha ceduto il 4,2% per l'effetto Turchia: la banca ha realizzato nel Paese circa il 15% degli utili trimestrali e oltre l'11% del margine di intermediazione.

