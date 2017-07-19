Borsa: sara' seduta nel segno di Nvidia e Jackson Hole, future Milano positivi

Greggio ancora in calo, Brent a 87,1 dollari/barile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ago - Le Borse europee si preparano a un avvio contrastato, all'indomani del dato sull'inflazione Usa che si e' rivelato leggermente superiore alle attese e ha pesato ieri sugli indici a Wall Street. Cosi', mentre gli investitori si interrogano sulle prossime mosse della Fed - con eventuali anticipazioni che potrebbero arrivare domani dal discorso del presidente della banca centrale americana Kevin Warsh al simposio annuale di Jackson Hole, al via oggi - i future sull'EuroStoxx 50 sono in rialzo dello 0,24%, quelli sul Ftse Mib dello 0,08%, mentre Londra si appresta a un avvio in calo (-0,45%). Il mercato studia i conti record di Nvidia (+4,9% nell'After Hours), pubblicati ieri a mercati chiusi. Il colosso tecnologico ha registrato utile netto e fatturato piu' che raddoppiati, e ha fornito previsioni di fatturato superiori alle stime. I risultati hanno confermato con forza la validita' del settore delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, commentano da Saxo Markets, ma si sottolinea la necessita' di dimostrare i rendimenti dell'AI. La prossima fase del settore delle memorie - continuano gli analisti - dipendera' sempre di piu' dalla capacita' della domanda di AI e del contenuto di memoria di assorbire la crescente capacita' di offerta, piuttosto che semplicemente dalla carenza che spinge i prezzi al rialzo. Pertanto, oggi gli occhi saranno puntati sui titoli tecnologici, dal momento che i risultati di Nvidia, la societa' a maggior capitalizzazione al mondo, sono considerati un indicatore chiave per il mercato dell'AI, poiche' i suoi chip alimentano la maggior parte dei principali data center e dei modelli di intelligenza artificiale piu' avanzati a livello globale.

Sullo sfondo restano le tensioni in Medio Oriente, con l'Iran che ha definito un 'atto di terrorismo di Stato ed economico' l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi, mentre il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha affermato che Teheran non consentira' il transito di navi militari attraverso lo Stretto di Hormuz nell'ambito dell'accordo che sta negoziando con l'Oman per la gestione del traffico marittimo nella strategica via d'acqua.

Nonostante la situazione non sembri sbloccarsi, sono ancora in calo i prezzi del petrolio, con il Brent a 87,11 dollari al barile (-0,83%) e il Wti a 81,5 dollari (-0,88%). In lieve calo anche il gas a 65,6 euro al megawattora (-0,1%).

Sul fronte dei titoli, a Piazza Affari occhi sui protagonisti del risiko bancario dopo che ieri Intesa Sanpaolo ha presentato a Consob osservazioni su 'criticita' emersa da operazioni annunciate dopo il lancio dell'Opas' su Mps.

Sul valutario, euro/dollaro stabile a 1,1653 (da 1,1652 ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 185,71 yen (da 185,68), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 159,36 (invariato). Torna a salire l'oro, con il contratto spot che si riporta sopra i 4.600 dollari l'oncia.

mar-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 27-08-26 08:29:23 (0149) 3 NNNN