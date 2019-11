Borsa: rosso a meta' seduta per scontri HK, -1% Londra con scatto sterlina

-0,4% Milano: male Moncler e Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 nov - I violenti scontri a Hong Kong e gli ambigui messaggi sul negoziato Usa-Cina arrivati da Trump nel week end (trattativa avanza "molto bene" ma gli Usa non sigleranno qualsiasi tipo di accordo) favoriscono una correzione dei listini azionari europei, come di quelli asiatici stamattina, che sono tutti negativi a meta' seduta. La peggiore e' Londra (-1,1%) che aggiunge a questi fattori l'impennata della sterlina (a 1,2878 dollari per un pound e a 0,8565 sterline per un euro) dopo il Pil inglese del terzo trimestre: pur in presenza del dato annuo piu' debole da quasi dieci anni (+1%), l'economia Uk ha evitato l'ingresso in recessione segnando +0,3% a livello congiunturale e la valuta ha per cui recuperato dopo alcune sedute di flessione seguite alla riunione della Banca di Inghilterra. Per quanto riguarda gli altri indici, Piazza Affari cede lo 0,4% cosi' come Francoforte. Piatta Parigi, -0,2% Madrid all'indomani delle elezioni generali che hanno aumentato la frammentazione politica e rendono necessari accordi tra i partiti principali per arrivare alla formazione di un nuovo Governo. A Milano male Moncler(-2%), su cui la situazione di Hong Kong (piazza importante per i marchi del lusso) ha innescato prese di beneficio dopo i recenti rialzi. Giu' Telecom Italia (-1,7%) e i bancari con il mercato che guarda al nuovo rialzo dei tassi di interesse sui titoli di Stato italiani: il Btp 10 anni rende l'1,34% e continua il testa a testa con i titoli greci (che al momento rendono l'1,35%). Lo spread sul bund e' risalito a 160 punti base

Giu' i prezzi del petrolio (Wti dicembre a 56,5 dollari al barile, Brent gennaio a 61,8 dollari al barile). Euro/dollaro a 1,1035.

