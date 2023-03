Borsa: prosegue effetto Powell, Milano apre in calo ma evita scossone (RCO)

Debole il petrolio, euro sotto 1,06 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mar - Le parole del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, continuano a tenere sotto pressione le Borse europee, che dopo i ribassi della vigilia sono di nuovo partite deboli ma evitano il tonfo registrato ieri sera a Wall Street. Gli indici dopo una manciata di minuti dall'apertura tentano di arginare le perdite con Milano che cede lo 0,13%, Francoforte e Madrid in frazionale ribasso, Parigi giu' dello 0,28% e Amsterdam dello 0,35%. E' partita in ribasso dello 0,19% Londra. Ieri il banchiere americano, davanti alla commissione Bancaria del Senato statunitense, ha detto che 'il picco dei tassi d'interesse sara' probabilmente piu' alto di quanto precedentemente previsto' e che la Fed 'e' pronta ad accelerare sul rialzo dei tassi d'interesse, se giustificato dai dati'. A questo punto gli investitori scommettono che alla prossima riunione del Fomc, in calendario il 21 e 22 marzo, sara' varato un aumento dei tassi di 50 punti base. La prossima settimana, inoltre, decidera' in merito alla politica monetaria anche la Banca centrale europea. La giornata e' ricca di dati macro: nell'attesa dell'ultima lettura del pil europeo del quarto trimestre 2022, e' emerso che in Germania le vendite al dettaglio a gennaio hanno registrato un calo dello 0,3% congiunturale e del 6,9% su anno, mentre la produzione industriale e' salita del 3,5% su base mensile, mentre e' diminuita dell'1,6% su base annua.

Negli States sara' annunciato il rapporto Adp sul mercato del lavoro nel settore privato nel mese di febbraio, dato che preannuncia le statistiche ufficiali che saranno diffuse venerdi'. In serata verra' pubblicato il cosi' detto Beige Book, ossia il rapporto sull'economia stilato dalla Bce.

Inoltre Powell parlera' di nuovo dinnanzi alla Commissione Finanze della Camera. Intanto lo spread si attesta in area 183 punti.

A Milano, dopo un avvio incerto, ha imboccato la strada del rialzo Tim (+1%), nell'attesa di novita' sulle due offerte per Netco. Dopo un avvio sotto tono tentano la strada del rialzo le banche, con Unicredit su di mezzo punto percentuale. Vanno bene le St (+0,2%), mentre perdono quota le azioni oil con Tenaris giu' del 2%. Fuori dal Ftse Mib, Banca Mps guadagna l'1,5% nel giorno dei conti 2022.

Sul fronte dei cambi l'euro vale 1,0541 dollari (1,057 dollari ieri in chiusura). Passa inoltre di mano a 144,93 yen, mentre il dollaro-yen e' pari a 137,48. Dopo il calo della vigilia e' ancora debole il petrolio: il wti arretra dello 0,48% a 77,21 dollari al barile. Infine sale il valore del gas, il future di aprile si attesta a 44,5 euro in progresso del 2,7%.

emi-

