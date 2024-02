Borsa: Powell raffredda mercati, si salva Milano (+0,7%) con rally Unicredit (+8,1%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 feb - I risultati di Unicredit hanno inaugurato una serie di sedute che saranno caratterizzate dalla diffusione dei conti di grandi gruppi bancari italiani ed europei (domani tocca a Intesa Sanpaolo e Ubs, nei giorni successivi Bper, Banco Bpm, Mediobanca e le francesi Credit Agricole e SocGen).

L'istituto guidato da Andrea Orcel, dopo aver annunciato numeri record per il 2023, ha stimato un utile 2024 in linea con quello appena realizzato e indicato una politica di distribuzione ordinaria degli utili che dal 2024 prevede il pagamento ai soci di almeno il 90% del risultato netto.

In Borsa, oltre a Tim e all'industria petrolifera, sono stati i titoli dell'automotive (Iveco, Pirelli) e le utility (Hera, Snam, A2a, Enel) a frenare il listino milanese mentre gli acquisti hanno premiato il risparmio gestito, StMicroelectronics(+2,5%) e Leonardo(+1,6%). Il gruppo aerospaziale ha siglato un memorandum di intesa con l'Arabia Sauti per valutare una cooperazione in varie aeree a cominciare dallo spazio, dalle attivita' di manutenzione delle aerostrutture e dalla localizzazione per sistemi di guerra elettronica, radar e per l'assemblaggio di elicotteri.

Fuori dal paniere delle big, da segnalare il 5% di Danieli ancora in frenata dopo i massimi storici toccati a fine gennaio e il contratto per un nuovo laminatoio da costruire vicino a Baghdad in Iraq. In calo di quasi il 9% Cy4gate dopo i numeri preliminari relativi al 2023 che hanno evidenziato ricavi in crescita del 20% a oltre 65 milioni di euro e ordinativi in aumento del 22% a 73 milioni.

