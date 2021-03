Borsa: pesa il nuovo lockdown tedesco, listini verso un'apertura debole

Future in territorio negativo. Cala il greggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mar - Future europei deboli in una giornata in cui il filo conduttore sara' probabilmente, ancora una volta, il Covid con il prolungamento del lockdown tedesco e al contempo l'attesa per l'accelerazione della campagna vaccinale, Italia compresa.

A tre quarti d'ora dall'apertura delle negoziazioni i future sul Dax, sul Cac e sullo Ftse Mib cedono tra lo 0,3% e lo 0,4%; deboli anche quelli di Wall Street, che ieri ha chiuso in rialzo (oltre 1% di guadagno per il Nasdaq) grazie al calo dei rendimenti sui titoli di Stato.

Sul fronte macroeconomico non e' una giornata particolarmente ricca se non per le attese audizioni - tra oggi e domani - di Jerome Powell e Janet Yellen, rispettivamente numero uno della Fed e segretaria al Tesoro, che potrebbero dare ulteriori indicazioni sull'andamento dell'economia Usa.

Flette ancora il greggio che cede oltre l'1% a 63,88 dollari.

A Piazza Affari e' sempre focus sui titoli bancari, con il risiko che e' tornato apparentemente a scaldarsi, e su Atlantia, con la scadenza di fine mese su Aspi che si avvicina.

che

(RADIOCOR) 23-03-21 08:26:55 (0161)NEWS 3 NNNN