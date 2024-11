Borsa: non dura l'entusiasmo per Trump, Milano apre (-0,8%) con tonfo di Mediobanca

Continua la corsa del Bitcoin verso quota 90.000 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 nov - Torna il segno meno sulle Borse europee, dopo l'euforia della vigilia con il "Trump-trade" che pareva aver contagiato anche il Vecchio Continente. Se Wall Street continua a macinare record (l'S&P ha chiuso per la prima volta ieri sopra i 6mila), l'Asia e' tutta in rosso e anche in Europa in avvio prevalgono le vendite. La vittoria di Trump alimenta l'ottimismo per la deregulation e i tagli fiscali, da un lato, preoccupa in termini di dazi e inflazione, dall'altro, il che avrebbe risvolti sulla politica monetaria della Fed. Per questo il dato sull'inflazione Usa di domani e' il sorvegliato speciale della settimana, con l'attesa di un rialzo da 2,4% a 2,6%. In piu', il mercato osserva le prime mosse del neo-eletto presidente che, secondo le indiscrezioni, sta per nominare segretario di Stato e consigliere di Sicurezza nazionale Marco Rubio e Mike Waltz, "falchi" fedelissimi del presidente con posizioni aggressive sulle Cina. A beneficiare, invece, dei "Trump trades", quindi, soprattutto dollaro e Bitcoin (che punta a quota 90.000, siamo a 89.274, +10%), in scivolata l'oro sui minimi da ottobre (2.603 dollari l'oncia il contratto spot), debole il petrolio che risente dei timori sulla domanda cinese (dopo lo scivolone della vigilia Wti recupera uno 0,13% a 68,13, Brent uno 0,18% a 71,96). In questo contesto, sull'azionario restano in focus le trimestrali, a partire da Mediobanca che dopo non aver fatto prezzo in avvio scende del 6%: gli utili hanno superato le attese (-6% a 330 mln) ma i ricavi hanno mostrato segni di sofferenza. Scende dopo dello 0,5% A2a sopo un buon avvio, con utili in salita nei 9 mesi. Svetta Leonardo (+1%) e bene Iveco (+0,2%), dopo che ieri a Borsa chiusa e' stato annunciato l'accordo tra Idv, il marchio di Iveco Group specializzato in mezzi per la difesa e la protezione civile, con Leonardo per la fornitura di componenti funzionali per futuri contratti nell'ambito della joint venture tra Leonardo e Rheinmetall. Sul mercato valutario, come detto l'euro e' ancora in calo a 1,063 (da 1,0649 di ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 163,55 yen (da 163,84), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 153,82 (153,85). In calo dello 0,9% a 43,3 euro al megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.

Chi

(RADIOCOR) 12-11-24 09:18:04 (0234)NEWS,ENE,PA,IMM,ASS 3 NNNN