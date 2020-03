Borsa: nella prima settimana di "lockdown" Milano perde il 23%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - Nella prima settimana di "lockdown", ossia di blocco, da coronavirus, in Lombardia e poi in tutta Italia, il Ftse Mib ha perso quasi un quarto del suo valore (-23,3%), facendo segnare la peggiore prestazione in Europa. Complessivamente lo Stoxx 600 ha perso il 18, 44%, mentre Francoforte ha fatto segnare -20,01%, Londra -16,97% e Parigi -19,86%. A livello continentale l'impatto della pandemia di coronavirus ha colpito in primo luogo il settore energetico (-29,15%) e quello turistico (-25,1%). Tra i singoli titoli del Ftse Mib l'andamento peggiore e' stato quello di Atlantia (-38,89%), seguita da Tenaris (-34,62%) ed Eni (-32,47%), mentre l'unica chiudere la settimana in positivo e' stata Diasorin (+5,08%).

