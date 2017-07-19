Borsa: Milano tiene in avvio tra conti Big Tech e nuovo blitz Nvidia

Interpump subito in vetta al Ftse Mib con +5% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ott - Le Borse europee aprono in tenuta, con Milano e i principali listini del Continente che difendono i livelli raggiunti nonostante la correzione di fine mese in Asia, sostenute dalle prospettive sulle Big Tech Usa, dopo gli ottimi conti di Amazon (vendite +13% a 180,2 miliardi, sopra 177,8 attesi) e Apple (+8% fatturato a 102,5 miliardi, oltre 102,2 di consensus). Ma soprattutto dopo che Nvidia, la societa' a piu' alta capitalizzazione al mondo, ha siglato un accordo storico con Samsung, Hyundai e Sk Group per fornire oltre 260.000 chip a progetti di AI in Corea del Sud. Sullo sfondo la tregua Usa-Cina su tecnologia e commercio.

In Europa Milano segna +0,1%, Parigi si muove a ridosso della parita', Francoforte 0,3%, Madrid +0,1%, Amsterdam -0,5%, Londra -0,2%, ed Euro Stoxx 50 -0,1%. A Piazza Affari sin dalle prime battute svetta Interpump (+5,1%), insieme a Prysmian (+2,4%), che beneficia di risultati trimestrali in linea e di un miglioramento della guidance - seppure atteso - e Azimut (+2,3%). Banche di poco sopra la parita', con Bper (+0,9%), Pop. Sondrio (+1,2%) e Mps (+0,5%), mentre Intesa si mantiene piu' cauta (+0,4%) in attesa dei conti trimestrali di oggi, che dovrebbero essere pubblicati piu' o meno a meta' giornata. In coda Tim e Campari, entrambe a -0,8%.

Sul fronte materie prime, Brent a 64,6 dollari (-0,5%) e Wti a 60,1 dollari (-0,7%) in attesa della riunione Opec+ e con le sanzioni Usa sulle compagnie russe come variabile sull'offerta. Oro spot a 4.012 dollari (-0,3%). Bitcoin in rialzo dell'1,4% a 109.400 dollari. Per il valutario, euro/dollaro a 1,1556 (da 1,56 di ieri in chiusura), euro/yen a 178,31 e dollaro/yen a 154,30.

