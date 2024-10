Borsa: Milano avanza (+0,6%) nonostante tensioni M.O., occhi su Cina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ott - Imboccano la via dei rialzi le Borse europee, dopo una prima parte di seduta incerta, spinte dalla convinzione che domani le autorita' cinesi annunceranno nuove misure per rilanciare l'economia, appena dieci giorni dopo una prima tranche di stimoli. Cosi' i listini si portano sui massimi di giornata, nonostante l'apertura in calo a Wall Street, su cui pesano le tensioni in Medio Oriente e il rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Il Ftse Mib di Milano segna un progresso dello 0,65%. Madrid e' in rialzo dello 0,9%, Londra dello 0,45% e Parigi dello 0,4%. Anche Francoforte (piatta) e Amsterdam (+0,1%) hanno azzerato le perdite. Sull'azionario a Piazza Affari prosegue la corsa dell'healthcare con Amplifon (+4,5%) a guidare le fila e Recordati (+1,8%) che beneficia dell'accordo con Sanofi annunciato la scorsa settimana.

Pesanti ancora i tecnologici e l'automotive, dopo gli scossoni della settimana passata. Proseguono i rialzi del petrolio con il Brent novembre a 79,09 dollari al barile (+1,3%) e il wti di pari scadenza a 75,47 dollari (+1,5%).

