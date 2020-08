Borsa: Milano (+3%) corre con Bpm e Mediobanca, euro torna a 1,18 dollari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Indici tutti in forte rialzo a meta' seduta nel Vecchio Continente, mentre si preannuncia decisamente positivo anche l'avvio di Wall Street con i future sull'S&P500 in progresso dell'1%. Al giro di boa della giornata, Milano sale del 3%, Parigi e Francoforte del 2,6% e Londra del 2,4%. Sui mercati prevale l'ottimismo per una ripresa dell'economia piu' solida del previsto, complice l'attesa per il nuovo massiccio piano di aiuti annunciato da Trump, che sta pensando anche a detassare i capital gain. Positive anche le indicazioni arrivate dall'indice Zew tedesco, balzato decisamente oltre le attese ad agosto, che ha dato la spinta agli indici e ha favorito il rafforzamento dell'euro tornato in area 1,18 dollari. Sul fronte sanitario, e' arrivato l'annuncio della Russia che ha detto di aver registrato il primo vaccino anti-Covid al mondo. In un contesto di propensione al rischio, sono scattate le prese di beneficio sull'oro, con il prezzo spot tornato sotto quota 2.000 dollari l'oncia, a 1.989 dollari (-1,85%). In calo lo spread che si conferma sotto quota 150 punti base, a 147,5. Sull'azionario, a Piazza Affari occhi puntati sulle banche, con Bpm che sale del 6,43% dopo l'intervista del ceo Castagna al Sole 24 ore che apre alle ipotesi di aggregazioni. Corre anche Finecobank (fermata anche in asta di volatilita' a +6,4%), mentre gli occhi sono tutti puntati su Mediobanca (+5,6%) dopo che il Sole 24 ore ha scritto che la Bce e' pronta a dare il via libera alla Delfin di Del Vecchio per salire al 20%. In fermento il comparto auto europeo (+4%) dopo i dati delle vendite in Cina, salite a luglio del 7,9% su anno. A Francoforte Bmw sale del 5,3% mentre Volkswagen avanza del 4,7%, a Milano Fca mette a segno un +3,8%. Fuori dal listino principale, Inbre balza del 13% dopo aver ricevuto un'offerta per il 16% da Dolomiti Energia. Sul mercato valutario, l'euro ha ripreso vigore contro il dollaro dopo la diffusione dell'indice Zew migliore delle attese ed e' salito fino a un top di giornata a 1,1801 (da 1,1763 di ieri) e a 125,10 (da 124,44 yen)

Dollaro/yen a 106,06 (da 105,8). Petrolio in rialzo a 42,58 dollari (+1,53%) nel Wti settembre e a 45,47 dollari al barile nel Brent ottobre (+1,07%) grazie alla ripresa della domanda in Asia.

