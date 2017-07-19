Borsa: Milano (+1,1%) guida i listini Ue alla vigilia Fed, brillano le banche

Dollaro ancora giu', ai minimi dal 2021 sull'euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 gen - Gli acquisti sui bancari spingono le Borse europee che chiudono in rialzo la seduta, con il Ftse Mib di Milano che guida i listini a +1,09% trainato da UniCredit (+2,1%) e Banca Mediolanum (+1,8%). Il mercato guarda alle trimestrali americane e, soprattutto, alla politica monetaria in vista della decisione della Fed sui tassi di domani. Per Filippo Diodovich, Senior market strategist di IG Italia, 'lo scenario principale resta quello di tassi fermi', con la banca centrale americana 'orientata a 'prendere tempo' e valutare il mix tra disinflazione, andamento del mercato del lavoro'. Messe da parte le preoccupazioni legate alle tensioni commerciali, nonostante l'annuncio del presidente Trump di un aumento dei dazi su alcuni beni della Corea del Sud dal 15% al 25%, il mercato attende le parole del governatore della Fed, Jerome Powell: se 'ribadisce che serve piu' evidenza prima di tagliare, la narrativa diventa 'higher for longer'; se invece riconosce progressi piu' solidi sull'inflazione, torna in primo piano l'ipotesi di tagli nel 2026 in base ai dati', continuano da IG. In ogni caso, l'analista si aspetta che un nuovo taglio 'possa arrivare con l'insediamento del nuovo presidente nella riunione di giugno'.

Sull'azionario a Piazza Affari, come detto, ben impostate le banche, con l'eccezione di Mediobanca (-0,9%) che paga le nuove indiscrezioni su un possibile collocamento sul mercato di una quota di azioni di Piazzetta Cuccia da parte di Mps (+0,8%). In testa Prysmian (+2,3% a 99,48 euro), che ha toccato un massimo storico intraday di 100,70 euro per azione, mentre scivola Amplifon (-3,7%) con un report di Kepler Cheuvreux che vede ancora asfittici i mercati di riferimento.

Sul valutario, si accentua la debolezza del dollaro, con l'euro/dollaro a 1,1972 (da 1,1884 di ieri). La moneta unica vale anche 183,22 yen (da 183,01), mentre il dollaro/yen si attesta a 153,03 (da 153,99). Proseguono gli acquisti sui metalli preziosi che restano vicini ai massimi: l'oro spot vale 5.096 dollari l'oncia (+1,77%) e l'argento spot balza a 108,79 dollari (+4,75%). Sul fronte energetico, sale il petrolio con il Brent a 66,71 dollari al barile (+1,7%) e il Wti a 61,72 dollari (+1,8%), mentre il mercato guarda alle tensioni in Iran che potrebbero portare a interruzioni dell'approvvigionamento. In calo dell'1,2% il gas ad Amsterdam a 38,6 euro al megawattora.

