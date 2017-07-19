Borsa: Milano (+1%) in fuga con le banche, sui massimi da gennaio 2001

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 dic - Allungano il passo le borse europee al giro di boa di meta' seduta e si avviano verso una chiusura d'anno positiva. In particolare Milano mette a segno la migliore performance e viaggia in rialzo dell'1,04% a 44.894 punti e si riporta sui massimi da gennaio 2001 grazie alla buona performance del settore bancario. Segno piu' anche per Parigi (+0,4%) e Francoforte (+0,54%). Gli occhi degli investitori sono tutti focalizzati sui verbali dell'ultima riunione della Fed, in uscita in serata, che forniranno maggiori spunti sulle future mosse di politica monetaria e sulle posizioni dei vari membri della banca centrale americana. Dagli States sono attesi oggi (nel primo pomeriggio) anche i dati sugli occupati settimanali Adp, mentre domani sara' la volta dei sussidi di disoccupazione. Guardando al 2026, i mercati si attendono tassi fermi il prossimo mese ma prevale incertezza sulle mosse della Fed a marzo. A livello azionario come detto sono le banche che guidano il listino milanese. Mps (+2,56%), Unicredit (+2,38%) e Mediobanca (+2,33%) guidano i rialzi. In particolare su Rocca Salimbeni c'e' attesa per il via libera della Bce al nuovo Statuto della banca. L'acuirsi delle tensioni geopolitiche spingono i titoli della difesa (Leonardo +0,9% e Fincantieri +0,36%). Fuori dal paniere principale acquisiti su Webuild (+2%) dopo la commessa per la metropolitana di Napoli.

Sul fronte cambi l'euro/dollaro si attesta a 1,177. Torna a salire l'oro con lo spot che vale 4.383,71 dollari l'oncia (+1,2%) e il future 4.399 dollari (+1,3%). +3,6% per l'argento a 74,77 dollari. In rialzo anche il petrolio con il Brent a 62,12 dollari al barile (+0,29%) e il Wti a 58,28 dollari (+0,34%).

