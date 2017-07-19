Borsa: Milano +0,7% a meta' seduta su ottimismo Usa-Cina, bene le banche

Madrid aggiorna record storico, deboli Parigi e Francoforte (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - I nuovi risvolti sul fronte commerciale tra Usa e Cina fanno sperare le Borse europee, che a meta' seduta si muovono in territorio positivo, con l'eccezione di Parigi e Francoforte. In vista dell'incontro di giovedi' tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, i negoziatori di entrambe le parti hanno elogiato 'discussioni costruttive' e il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, ha fatto sapere che i due Paesi hanno aperto a un 'accordo quadro' che evitera' ulteriori dazi del 100%. Cosi', il Ftse Mib di Milano segna un rialzo dello 0,7% grazie alla buona performance dei titoli bancari e assicurativi, piu' cauti il Cac di Parigi (-0,1%), dopo che Moody's ha modificato l'outlook sui titoli di stato francesi da 'stabile' a 'negativo' a causa dell'instabilita' politica del Paese e il Dax di Francoforte (-0,1%), nonostante a ottobre l'indice Ifo della Germania sia salito a 88,4 punti dagli 87,7 di settembre. Poco sopra la parita' il Ftse 100 di Londra (+0,1%), mentre mettono a segno rialzi sostenuti l'Ibex di Madrid (+0,57%), che ha aggiornato il proprio record storico sfiorando i 16mila punti, e l'Aex di Amsterdam (+0,52%).

Sull'azionario, a Piazza Affari svettano le banche, con Mps in testa a +3,3%, grazie ai giudizi positivi degli analisti.

Bene anche UniCredit (+1,9%) e Bper (+1,8%). Dopo una partenza tonica, perde slancio St (+0,3%) che, come gli altri titoli tech europei, beneficia delle rinnovate speranze di un accordo tra Washington e Pechino sulle terre rare. In coda Campari (-2,2%), in linea con il comparto spirit dopo che un report sul settore ha mostrato un ulteriore peggioramento dei consumi statunitensi. Cosi' a Parigi Pernod Ricard cede il 2,2% e Remy Cointreau l'1,5%, mentre a Londra Diageo arretra del 2,3%.

Sul valutario, l'euro e' a 1,1640 dollari (da 1,1632 di venerdi') e 177,79 yen (da 177,71), mentre il dollaro/yen si attesta a 152,73 (da 152,79). In calo l'oro con il contratto spot che cede il 2,2% a 4.019 dollari l'oncia e il future a 4.031 dollari (-2,5%). Sul fronte energetico, vira in negativo il petrolio, con il Brent che cede lo 0,35% a 65,71 dollari al barile e il Wti che retrocede dello 0,37% a 61,27 dollari. In contrazione il gas a 31,2 euro al megawattora (-2,4%).

Mar-

(RADIOCOR) 27-10-25 13:03:44 (0333)NEWS,ENE 3 NNNN