Borsa: Milano (-0,6%) sotto il peso di Atlantia(-4,2%), in Ue male auto e banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - Auto e banche frenano le Borse europee a meta' seduta mentre i futures di Wall Street sembrano preannunciare un'altra giornata di rialzi. In Europa Milano e' la peggiore (-0,6%) e scivolano Madrid e Francoforte, mentre Parigi e' piatta e Londra sale insieme a Zurigo. Piazza Affari, dopo il +2,9% dell'ultima settimana, sconta molti realizzi e soprattutto la caduta di Atlantia (-4,2%): e' scontro tra Autostrade per l'Italia e Governo dopo il decreto Milleproroghe che metterebbe a rischio l'indennizzo alla societa' autostradale in caso di revoca delle concessioni. Male Generali (-1,7%) e Poste Italiane(-1,2%). Calcio sotto i riflettori in Borsa: Juventus cede l'1,7% dopo la sconfitta nella Supercoppa italiana con la Lazio (+4,3%): questa mattina sono stati venduti per complessivi 2.7 milioni di euro tutti idiritti per l'aumento di capitale che non erano stati esercitati nel periodo di adesione. Tra i titoli in rialzo, bene Cnh Industrial (+1,3%) e Banca Generali (+1,1%), quest'ultima tornata da oggi sul Ftse Mib. In evidenza ancora Nexi (+1,1%) grazie alle indiscrezioni di stampa che parlano di una accelerazione del progetto di aggregazione con Sia. Fuori dal Ftse Mib, in caduta Credito Valtellinese (-8% e titolo in asta di volatilita'). Petrolio stabile sopra 66 dollari al barile nel Brent febbraio e sopra i 60 dollari al barile nel Wti febbraio. Euro/dollaro a 1,1076. Rendimenti del BTp 10 anni a 1,43% con spread a 168 punti base: entrambi i valori sono in leggero rialzo.

