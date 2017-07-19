Borsa: meta' seduta in rosso con caro greggio e balzo rendimenti, Milano -1,5%

Brent sopra 100 dollari, gas sopra 78 euro. Giu' le banche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 set - Borse europee in rosso a meta' giornata. Le tensioni in Medio Oriente, il Brent sopra i 100 dollari al barile e gli elevati rendimenti dei bond governativi dei principali Paesi sono tornati in primo piano, spingendo gli operatori ad adottare un atteggiamento prudente. Gli indici sono cosi' in deciso ribasso: Madrid e' la peggiore, con una flessione del 2,9%, mentre Parigi cede l'1,6%, Francoforte l'1,45% e Milano l'1,5%, vicino ai minimi da fine luglio. Anche i future Usa hanno girato in negativo. Gli operatori danno per scontato che domani la Banca centrale europea alzera' il costo del denaro di 25 punti base, ma attendono con ansia le parole della presidente, Christine Lagarde, per capire se entro fine anno ci saranno nuovi rialzi, alla luce delle inevitabili pressioni sull'inflazione legata all'elevato prezzo dell'energia. La prossima settimana, poi, sara' la volta della Federal Reserve, che annuncera' le proprie decisioni di politica monetaria. Preoccupa la tensione sui rendimenti dei titoli di Stato che tornano a salire: il Bund decennale rende il 3,4% e il Treasury di pari durata il 4,81%. Intanto, gli attacchi incrociati tra Usa e Iran stanno spingendo il Brent a 100,7 dollari al barile (+2,9%) e il Wti a 95,3 dollari (+2,3%). Il gas quota 78,3 euro al megawattora, in rialzo del 3,5%.

A Piazza Affari vanno male le banche e le societa' di risparmio gestito, con Mediolanum che cede oltre il 3%. Sono in calo anche gli industriali. Telecom Italia lascia sul parterre il 2% negli ultimi giorni dell'Ops lanciata da Poste, che cede a sua volta il 2,7%. Pochi titoli si salvano dalle vendite, come Eni (+1,2%), sostenuta dal rialzo del greggio. Ha imboccato la strada del ribasso anche Stmicroelectronics, che cede oltre il 2% nell'attesa che Apple, suo cliente, presenti al mondo il nuovo iPhone.

Sul valutario, euro a 1,1631 dollari (ieri in chiusura a 1,163 dollari) e a 178,57 yen (179,33), mentre il dollaro-yen e' a quota 153,52 (154,2). E' stabile l'oro con il future a 4.440 dollari all'oncia, il bitcoin vale 79.078 dollari (+0,8%).

emi-.

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(RADIOCOR) 09-09-26 13:00:03 (0314)NEWS 3 NNNN