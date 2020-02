Borsa: maxi rimbalzo per l'Europa, a Milano (+1,6%) e' l'ora delle trimestrali

Balza Intesa dopo utile oltre le attese. Delude Ferrari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 feb - Rimbalzano con decisione le Borse europee e Wall Street, galvanizzate dai dati oltre le attese provenienti dall'economia Usa (ieri il settore manifatturiero oggi gli ordini alle fabbriche), lasciandosi temporaneamente alle spalle i timori per il virus cinese. In attesa del discorso dell'Unione del presidente Usa Donald Trump, previsto per stanotte, gli operatori scommettono dunque sul fatto che le banche centrali mondiali - come gia' dimostrato ieri da quella cinese - hanno ancora cartucce per contrastare il possibile impatto negativo del Coronavirus sull'economia. A Piazza Affari, dove lo spread chiude in calo a 135, l'Ftse Mib archivia la seduta in rialzo dell'1,64%. La migliore e' Atlantia (+4,1%) grazie agli ulteriori segnali di disgelo con il Governo sul tema della concessione, anche se a tenere banco e' soprattutto l'inizio della stagione delle trimestrali: Intesa Sanpaolo e' balzata del 2,9% grazie alle utile del quarto trimestre oltre le attese; realizzi invece su Ferrari (-2,3%) dopo i profitti leggermente sotto le stime degli analisti. Tra i titoli piu' brillanti anche Buzzi (+3,6%), Ubi (+3,9%) e Leonardo (+3,2%) mentre Nexi (-1,3%) paga la fiammata di ieri. Deboli anche le utility che scontano la giornata poco brillante per il settore a livello europeo

Restano limitati i movimenti sull'euro/dollaro a 1,103 (da 1,1053 ieri sera), mentre l'euro/yen e' a 120,65 e il dollaro/yen a 109,32, con la divisa giapponese in calo. Wti in lieve rialzo (+1,2%) a 50,7 dollari al barile.

