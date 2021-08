Borsa: lo spettro del 'tapering' piega i listini, Milano chiude a -1,6% -2

Lusso e acciaio: pesa il fattore Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ago - Le vendite sui gruppi della moda che hanno affondato Parigi - con Kering scesa del 9,5%. Lvmh del 6,4% e Hermes del 4,7% - si sono tradotte a Milano in cali consistenti non limitati a Moncler: Ferrari sul Ftse Mib ha perso il 2,8%, Brunello Cucinelli il 6,2%, Tod's il 5%. A Zurigo sia Richemont sia Swatch hanno lasciato sul terreno oltre il 6%, mentre a Londra Burberry e' stata tra i peggiori di giornata sul Ftse 100 cedendo il 6,6%. Gli analisti di Ubs, in un report odierno, hanno sottolineato come gli acquirenti cinesi abbiano rappresentato nel 2019 il 35% delle vendite e nel 2020 il 28%. Tre i fattori di rischio per il broker: le nuove restrizioni per il coronavirus, il rallentamento dell'economia cinese, la mano pesante di Pechino sui redditi alti per favorire una redistribuzione della ricchezza.

Fattore Cina anche alla base della debacle dei titoli dell'acciao come ArcelorMittal(-7%) a Parigi, Salzgitter (-3,8%) e Thyssenkruppo (-2.5%) a Francoforte e Acerinox(-3.3%) a Madrid: nell'ultimo mese il prezzo del minerale di ferro usato nella produzione e' crollato di quasi il 30% come conseguenza delle restrizioni imposte da Pechino.

