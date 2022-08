Borsa: listini peggiorano con vendite sulle banche, Milano -1,4%

Il gas sale a 242,5 euro e aggiorna record della vigilia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ago - Le vendite sui titoli bancari penalizzano Piazza Affari, in una seduta caratterizzata anche dalle scadenze tecniche dei future su azioni e opzioni. Il Ftse Mib milanese cede ora l'1,4% e sono in rosso anche Francoforte (-0,87%), Londra (-0,36%), Parigi (-0,68%) e Amsterdam (-0,29%). Tra i principali titoli milanesi, perdono quota in particolare Mediobanca (-2,7%), Banco Bpm (-2,81%), Finecobank (-2,99%), Unicredit (-3,11%) e Bper (-3,39%). Gli investitori continuano a temere, da una parte, l'impatto dell'inflazione e dall'altra quello della stretta di politica monetaria avviata per contrastarla. Torna a salire intanto il prezzo del gas naturale, oltre il record di chiusura fatto segnare ieri a 241 euro per megawattora (ora +0,6% a 242,5 euro).

