Borsa: listini asiatici falcidiati, anche Europa apre in rosso con Milano a -1%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 gen - Borse europee in netto ribasso in avvio di giornata, sulla scia dell'andamento dei listini asiatici: Milano perde l'1% come Parigi e Francoforte. In Asia i listini hanno registrato un'altra seduta di passione, con Taiwan che e' crollata del 5,5%, Tokyo sui minimi da tre mesi e Hong Kong in calo di quasi tre punti percentuali: i timori per gli effetti del coronavirus sull'economia cinese (che pesa per il 19% su quella mondiale) continuano a preoccupare gli investitori, mentre il numero dei decessi e' salito a 170. Intanto, ieri la Fed ha confermato la sua politica accomodante e ha detto che il virus crea incertezza. Segnali positivi sono arrivati dalle trimestrali Usa, che stanno registrando risultati superiori alle attese mentre oggi sul fronte macro si aspetta il dato sul Pil Usa del quarto trimestre. Sul fronte interno, lo spread BTp/Bund dopo aver chiuso ieri sui minimi da settembre a 133 punti, riparte oggi da 136 punti, mentre il Tesoro ha in programma un'asta di BTp per un importo compreso tra 7,25 e 8,75 miliardi. A Piazza Affari pesa il calo dei titoli oil, con il petrolio che e' tornato in netto ribasso (il Brent scende dell'1,66% a 58,82 dollari mentre il Wti perde l'1,61% a 52,47 dollari): in coda al listino Tenaris -2,22%, Saipem (-2,17%) ed Eni (-1,8%). Male anche i tech con St che cede oltre il 2% e i titoli del lusso con le vendite che colpiscono Moncler (-1,8%) e Ferragamo (-1,7%). In rosso anche le banche nonostante il calo dello spread. Non ci sono titoli in rialzo sul listino milanese, la performance migliore e' quella di Poste che perde comunque lo 0,15% seguita da Campari (-0,3%) e dalle utility. Sul mercato valutario, l'euro galleggia su quota 1,10 e vale 1,191 dollari (da 1,099 ieri), mentre contro yen vale 119,86 (da 120,08). Il dollaro/yen e' a 108,85 (109,16).

Chi

(RADIOCOR) 30-01-20 09:16:23 (0169)NEWS,ENE,PA,IMM,ASS 3 NNNN