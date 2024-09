Borsa: lavoro Usa aumenta timori su economia e tassi, Milano chiude a -1,17%

Francoforte la peggiore(-1,6%), si salvano i difensivi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 set - L'atteso rapporto sul mercato del lavoro americano conferma il rallentamento dell'economia Usa ma non dissipa i dubbi degli investitori sull'entita' dei prossimi tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve: ne soffrono i listini azionari di entrambe le sponde dell'Atlantico e l'Europa chiude sui minimi di giornata. Tutti i principali indici dell'Eurozona hanno ceduto con perdite superiori a un punto percentuale: la peggiore e' stata Francoforte (-1,6%) e Milano ha chiuso a -1,17%. Londra ha limitato il passivo a -0,7%.

Nell'azionario minerari, tecnologici, energia e auto sono stati i settori piu' colpiti mentre hanno tenuto i settori difensivi, come utility e farmaceutici. La scarsa voglia di rischio ha portato acquisti sui titoli governativi, con conseguente discesa dei rendimenti, mentre nel valutario lo yen ha recuperato quasi un punto percentuale sul dollaro americano. Il rapporto di agosto sul mercato del lavoro Usa ha messo in evidenza la creazione di 142mila nuovi posti rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 161.000 posti. La disoccupazione e' scesa dal 4,3% al 4,2%, in linea con le attese. "Il mercato del lavoro statunitense continua a raffreddarsi: il ritmo della creazione di posti di lavoro ad agosto e' nettamente inferiore a quello di inizio anno e i medesimi dati per i due mesi precedenti sono stati rivisti al ribasso. Ma non sta affatto implodendo" ha commentato Alvaro Sanmarti'n, Chief Economist di Amchor IS. Anche se molti analisti vedono come probabile un taglio dei tassi Usa di 50 punti base nella riunione del 18 settembre, il mercato sembra scommettere con una probabilita' di oltre il 70% che il denaro sara' abbassato di soli 25 punti base.

A Piazza Affari sono rimaste a galla solo le utility come Hera, A2a e Enel. Prysmian, la peggiore, ha ceduto il 3,9%.

St e Tim sono arretrate del 3% circa.

Sul mercato valutario il cambio tra euro e dollaro si attesta poco sotto 1,11 in linea con ieri sera. Dollaro/yen in discesa a 142,3. I prezzi del petrolio arretrano di circa l'1,5% con il Brent novembre a 71,6 dollari al barile e il Wti ottobre a 68,1 dollari al barile. Gas naturale in rialzo dello 0,5% a 36,4 euro al megawattora.

