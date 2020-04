Borsa: la fiammata del greggio sostiene i listini, Milano chiude in rialzo dell'1,75% -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 apr - Fca si e' difesa bene a Piazza Affari, reggendo il colpo dei dati disastrosi sulle immatricolazioni di marzo crollate in Italia, in Francia e anche negli States. Tra l'altro le vendite di auto di aprile potrebbero risultare anche peggiori, considerando il lockdown in numerosi Paesi nel mondo. In particolare nel mese appena chiuso la casa italo-americana ha accusato un crollo delle vendite del 90% circa in Italia, peggiore rispetto al mercato scivolato dell'85%. Oltreoceano, inoltre, nel primo trimestre le immatricolazioni di Fca sono diminuite del 10%. Le azioni della casa, comunque, hanno arginato i danni allo 0,6%, sulla scommessa che sia presto varato un piano di sostegno per il settore auto. In Italia, ad esempio, potrebbe essere approvato un nuovo programma di rottamazione delle vecchie auto. Sono andate abbastanza bene le banche, con Banco Bpm su del 2,7%, mentre Bper e' in retromarcia dello 0,8%. Intesa Sanpaolo, inoltre, ha registrato un rialzo dello 0,2% e Ubi del 2,5%, mentre Unicredit ha lasciato sul parterre l'1,18%. La migliore e' stata Mediobanca, che balzando in avanti del 3,4%, si e' stabilmente posizionata sopra i 5 euro. Tra le azioni a maggiore capitalizzazione si sono distinte Poste e Snam, salite entrambi di oltre il 5%. Hanno invece battuto la fiacca i titoli della moda, con Moncler in retromarcia dell'1,2% e Ferragamo dello 0,4%. Anche St ha perso il 2,4%, nonostante il buon andamento del Nasdaq. D'altra parte oggi l'indice europeo dei titoli tecnologici ha perso oltre l'1%, risentendo delle prese di beneficio dopo la buona performance dei giorni scorsi. Nel resto d'Europa Parigi e' salita dello 0,33%, Amsterdam dell'1,48%, Londra dello 0,47% e Francoforte dello 0,27%. La peggiore e' stata Madrid che e' rimasta al palo, nonostante il rialzo del 6% di Repsol. Le azioni oil si sono distinte in tutti i mercati: a Londra, ad esempio, BP ha guadagnato il 5,89% e Royal Dutch Shell l'8,47%. A Parigi sono volate del 15% le Technip e le Vallourec, le CGG hanno addirittura messo a segno un +20%.

emi-

(RADIOCOR) 02-04-20 18:46:33 (0587) 3 NNNN