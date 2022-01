Borsa: la Fed spegne gli entusiasmi, a Milano (-1,8%) balla solo Carige

Lo spettro dei tassi ferma il rally ma non risiko bancario (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 gen - Il rally 2022 dei listini va a sbattere di colpo contro il 'muro' della Fed, che nei verbali della sua ultima riunione ha mostrato un tono decisamente piu' duro del previsto, ipotizzando un'accelerazione del rialzo dei tassi per frenare l'inflazione Usa. Un'ipotesi che ha mandato in rosso tutti i principali listini europei. Gli investitori sembrano temere che la ripresa economica possa subire l'effetto combinato di nuove restrizioni, dovute al diffondersi della variante Omicron, e del minor sostegno all'economia da parte delle Banche centrali. La fuga dal rischio ha colpito in particolare titoli tecnologici, con il Nasdaq che a Wall Street continua a perdere terreno. Non fa eccezione Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che lascia sul campo l'1,8% ed e' il peggiore del Vecchio Continente. A Milano si salvano solo i titoli petroliferi con Saipem (+0,5%) e Tenaris (+0,02%), spinti dal rialzo del greggio a causa delle crescenti tensioni in Kazakistan e Libia. Pioggia di vendite sul resto del listino, a partire da Iveco (-6,6%) dopo la corsa dell due sedute precedenti. Tra i titoli peggiori Moncler (-4%), la holding Exor (-3,7%) e Amplifon (-3,3%).

Male i bancari e il risparmio gestito, con la sola eccezione di Intesa Sanpaolo (+0,1%). Le indiscrezioni su una possibile offerta di Credit Agricole hanno spinto le quotazioni di Banca Carige (+4,5%), con Bper (-0,6%) che resta alla finestra e attende segnali dal Fitd. Il cambio euro/dollaro si conferma sopra quota 1,13 con la moneta unica che passa di mano a fine seduta a 1,1302 contro il biglietto verde (da 1,1336 ieri in chiusura). Euro/yen a 130,80 (131,238), dollaro sempre vicino ai massimi da 5 anni contro lo yen a 115,77 (115,793). Le tensioni geopolitiche spingono le quotazioni del greggio: il Wti di febbraio balza a 79,8 dollari (+2,5%) e il Brent di marzo scambia a 82,3 dollari (+1,9%). Ancora vendite, infine, sul Bitcoin con la criptovaluta in calo a 42.990 dollari (-7,8 per cento).

Enr-

(RADIOCOR) 06-01-22 17:39:22 (0365)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN