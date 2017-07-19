Borsa: l'Europa riparte con Warsh alla Fed, Milano +1% con sprint banche

Crolla l'argento del 17%, giu' anche l'oro. Dollaro in rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 gen - Seduta di guadagni per le Borse europee, nel giorno in cui il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato il nome del futuro presidente della Federal Reserve: sara' Kevin Warsh.

Il nome del banchiere, che sara' operativo da maggio, e' apprezzato dai mercati visto che dovrebbe garantire l'indipendenza dell'istituto centrale Usa. Milano ha terminato su dell'1%, con lo spread in rialzo a 61,6 punti, nel giorno in cui S&P dara' il verdetto sul debito pubblico italiano. I riflettori sono rimasti accesi sulla performance delle materie prime, che da ieri sono sotto il tiro dei realizzi: il contratto spot sull'oro cede il 7% attestandosi a 4.998,7 dollari all'oncia, quello sull'argento addirittura il 17,8%, portandosi a 95 dollari.

A Piazza Affari sono andate bene le banche, spinte tanto dalla prospettiva che i tassi nel mondo caleranno meno del previsto con Warsh al comando della Fed, quanto dall'attesa per la pubblicazione delle trimestrali. Lunedi' Intesa Sanpaolo (+2,1%) dara' il calcio di avvio, pubblicando i numeri del 2025, oltre che il piano triennale. Mediobanca si e' distinta con un rialzo del 2,8%, in attesa delle decisioni della controllante Mps. Stmicroelectronics ha recuperato l'1,3%, dopo la frenata di oltre il 5% della vigilia. Le peggiori del paniere principale sono invece state le Fincantieri (-4%).

Sul mercato valutario, l'euro ha perso terreno sul dollaro: vale 1,1884 dollari (da 1,1938 ieri in chiusura). Passa inoltre di mano a 183,23 yen (183,27 yen), mentre il dollaro-yen e' balzato a 154,24 yen (da 152,90). Va su il prezzo del petrolio, con il future marzo sul Wti che sale dello 0,5% a 65,75 dollari al barile. In rialzo il valore del gas, del 2,1% a 39,42 euro al megawattora. Infine il Bitcoin si attesta a 82.902 dollari (-1,4%).

