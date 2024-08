Borsa: l'Europa punta sul taglio dei tassi, Milano (+0,1%) in coda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ago - Borse europee positive a meta' seduta, in attesa del via ai lavori del simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole e mentre appare sempre piu' probabile un allentamento della politica monetaria in settembre. Se infatti negli Usa i verbali dell'ultimo vertice Fed e la revisione al ribasso dei dati sui nuovi posti di lavoro fanno ritenere ormai scontato un taglio dei tassi, in Europa la frenata della crescita dei salari da' argomenti in favore di una mossa analoga anche da parte della Bce. Piazza Affari, ieri maglia rosa, registra la prestazione piu' debole del Vecchio Continente, con un rialzo limitato allo 0,11% sul Ftse Mib. Fanno meglio Francoforte (+0,33%), Londra (+0,24%), Parigi (+0,26%) e Amsterdam (+0,5%), mentre l'indice globale Msci All Country World sale dello 0,2% e avvicina il massimo storico fatto segnare il 16 luglio. Tra i principali titoli milanesi, gli acquisti premiano Brunello Cucinelli (+1,41%) e Diasorin (+1,03%). In chiaroscuro le banche, che non sfruttano il traino di Deutsche Bank, che sale del 3,01% a Francoforte dopo aver raggiunto accordi per chiudere la maggior parte dei contenziosi legati a Postbank. UniCredit sale dello 0,6%, mentre perdono terreno la Popolare di Sondrio (-0,74%) e Mps (-0,69%). In rosso anche Unipol (-1,02%) e Saipem (-1,01%).

Al di fuori del paniere principale, Webuild (+2,63%) festeggia il nuovo contratto ottenuto negli Stati Uniti. Sul mercato valutario, l'euro resta sui massimi da fine 2023 a 1,1143 dollari (da 1,1138 ieri in chiusura). Ritraccia parzialmente lo yen, in vista dell'audizione, domani, del governatore della BoJ Kazuo Ueda in Parlamento. La divisa nipponica incrocia l'euro a 162,55 (da 161,81) e il dollaro a 145,87 (da 145,25). Il prezzo tenta di risalire la china dopo quattro giorni di cali legati ai timori sulla tenuta della domanda globale: il Brent ottobre si attesta a 76,40 dollari al barile (+0,46%), mentre il Wti di pari scadenza e' a 72,13 dollari (+0,28%). In rialzo dello 0,5% a 37,2 euro al megawattora il gas sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. L'oro resta sopra quota 2.500 dollari l'oncia: la consegna spot e' a 2.507,59 dollari (-0,19%), mentre i future valgono 2.543,80 dollari (-0,15%).

Ppa-

(RADIOCOR) 22-08-24 12:53:21 (0294)NEWS 3 NNNN