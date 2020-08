Borsa: l'Europa parte con slancio, a Milano (+1%) scatta Mediobanca (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Partenza con il segno piu' per le Borse europee, sulla scia dei rialzi registrati in Asia e delle attese sul nuovo pacchetto di aiuti fiscali in arrivo negli Usa. Mentre gli occhi restano puntati sulle tese relazioni tra Usa e Cina e il numero dei contagi da coronavirus ha raggiunto quota 20 milioni nel mondo, i mercati cercano spunti positivi come il calo delle ospedalizzazioni in alcuni stati americani. Nelle prime battute di contrattazione Milano sale dell'1,2%, Parigi e Francoforte salgono dell'1% e Madrid dell'1,11%. Sul fronte macro, sono attese le indicazioni dell'indice Zew tedesco e i prezzi alla produzione degli Stati Uniti. Sull'azionario milanese, in una seduta che si preannuncia con scambi ridotti e clima estivo, occhi puntati su Mediobanca che scatta del 4% in avvio: secondo quanto scrive il Sole 24 ore subito dopo Ferragosto la Bce comunichera' a Leonardo Del Vecchio il via libera per salire dal 10% al 20% di Piazzetta Cuccia. In fermento tutto il comparto bancario e finanziario, con Finecobank che sale del 3,3%, Banca Generali del 3% e Banco Bpm del 2,9%. Bene anche Fca (+2,8%) e Interpump (+2,9%). I rialzi sono generalizzati, in coda al listino troviamo le utility con Enel a -0,03%. Segno meno per Inwit che cede lo 0,23%. Sul mercato dei cambi, euro/dollaro a 1,1726 (da 1,1763 di ieri) e a 124,51 (da 124,44 yen). Dollaro/yen a 1106,18 (da 105,8). Oro spot in rialzo a 2.034 dollari l'oncia. Petrolio in rialzo a 42,07 dollari al barile nel Wti settembre e a 45,01 dollari al barile nel Brent ottobre.

