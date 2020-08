Borsa: l'Europa parte bene dopo il Nasdaq record, +0,8% Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ago - I segnali di ripartenza del settore manifatturiero e il rally dei titoli tecnologici a New York favoriscono l'ottimismo sull'azionario, con le Borse europee che partono in territorio positivo. Piazza Affari sale dello 0,9%, Parigi avanza dello 0,78%, Francoforte dello 0,58% mentre Londra sale dello 0,9%. L'entusiasmo e' frenato comunque dai numeri sulla diffusione del Covid a livello globale, con i contagi nel mondo che hanno superato la soglia di 18 milioni. Sul fronte macro, sono stati i numeri sull'attivita' manifatturiera cinese, europea e americana a incoraggiare gli acquisti, mentre il fermento dei tech e' legato anche al boom in Borsa di Microsoft, dopo che il gruppo ha confermato trattative in corso per l'acquisto della cinese TikTok, un altro tassello nelle delicate relazioni tra Usa e Cina

Occhi ancora puntati sulle trimestrali, oggi in calendario a Piazza Affari tra gli altri sono attesi i cda di Atlantia (+1,88%), Intesa (+1,65%) e Telecom (+2,4%) mentre sul fronte macro sono attesi i prezzi alla produzione nell'eurozona a giugno e gli ordinativi industriali negli Usa, sempre a giugno. Gli acquisti premiano Fca che sale del 2,4% dopo che le immatricolazioni sono calate dell'8,9% a luglio a fronte di un calo del mercato dell'11%, mentre da inizio anno per il Lingotto il bilancio e' negativo per il 43,6%. Occhi puntati su Ubi (+1,3%) dopo le dimissioni del numero uno, Victor Massiah. Stamattina in una nota Intesa (+1,6%) ha comunicato la chiusura dell'Opas e ha detto di avere a questo punto in mano oltre il 91% dei titoli, con un esborso cash da 588 mln

Oro spot sempre sui massimi a 1.975 dollari l'oncia.

