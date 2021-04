Borsa Italiana: in mozione Camera salta riferimento esplicito golden power

Governo agisca per eventuale sede Euronext a Milano (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 apr - Salta il riferimento esplicito all'utilizzo del golden power nella mozione di maggioranza per l'operazione di acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext ma nella riformulazione si impegna il Governo "a tutelare, in ogni sede e con ogni strumento di propria competenza, lo strategico assetto economico-finanziario di Borsa Italiana e l'autonomia della medesima". Il riferimento esplicito al golden power e' stato oggetto di contrasti nelle ultime ore rispetto alla bozza circolata martedi' scorso. Nella mozione con la nuova formulazione, a firma della deputata M5S Vita Martinciglio, al voto dell'assemblea della Camera la prossima settimana, si chiede, alla luce del fatto che l'Italia rappresentera' il singolo mercato piu' rilevante della nuova Euronext di "valutare di adottare iniziative per un eventuale successivo trasferimento della sede di Euronext a Milano". Una volta autorizzata l'acquisizione (manca il via libera di Consob) lil ministero dell'Economia sara' azionista indiretto di Euronext tramite Cdp.

