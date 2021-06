Borsa: indici verso avvio stabile, attesa per Bce e inflazione Usa

Euro sotto 1,22 dollari, in calo il greggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 giu - Si profila un avvio stabile per le Borse europee, nell'attesa delle decisioni che prendera' la Bce in tema di politica monetaria e del quadro sull'economia che dipingera' la numero uno, Christine Lagarde. Nel pomeriggio, inoltre, sara' pubblicato l'importante dato sull'inflazione Usa, seguito dalla Federal Reserve il cui braccio armato Fomc, si riunira' la prossima settimana, il 15 e 16 giugno. Gli economisti si attendono che a maggio l'indice dei prezzi al consumo sia salito del 4,7% rispetto a un anno prima, allungando il passo rispetto al +4,2% di aprile, massimo dal 2008. Intanto in Europa e' arrivato il presidente Usa, Joe Biden, che domani partecipera' in Cornovaglia al G7. Il future sull'Eurostoxx segna un frazionale +0,05%, quello sul Ftse Mib e' fermo.

Ieri Wall Street ha chiuso in calo, anche se l'indice Nasdaq di fatto ha tenuto le posizioni, scivolando solamente di un frazionale 0,09%. Sono in rialzo le Borse asiatiche.

A Piazza Affari rimane sotto la lente Ferrari, dopo il calo di oltre il 2% registrato la vigilia, giorno in cui Benedetto Vigna e' stato nominato nuovo ceo. Gli analisti hanno pero' apprezzato la scelta, tenendo conto che potrebbe essere il manager giusto per guidare la transizione all'elettrico.

La decisione della Bce movimentera' probabilmente i titoli legati alla ripresa e quelli delle banche. Fuori dal paniere principale, attenzione a Unieuro nell'attesa della presentazione del piano strategico. Sotto i riflettori anche la Juventus, dopo che la Commissione d'Appello Uefa ha deciso di sospendere fino a nuovo avviso i procedimenti disciplinari contro la squadra cosi' come contro Real Madrid e Barcelona, ossia i club che si rifiutano di rinunciare al progetto della Superlega.

Sul fronte dei cambi, l'euro e' tornato al di sotto della soglia di 1,22 dollari, sopra la quale aveva navigato per gran parte della giornata di ieri: si attesta a 1,2166 dollari (ieri in chiusura a 1,2185). La divisa vale inoltre 133,22 yen (133,53), mentre il dollaro/yen e' pari a 109,49 (109,58). Infine nel giorno della pubblicazione del rapporto dell'Opec, il petrolio e' debole: il wti contratto di luglio perde lo 0,63, attestandosi a 69,52 dollari al barile.

